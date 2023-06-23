Німеччина підписала ще одну довгострокову угоду на поставки СПГ зі США
Німеччина підписала ще одну довгострокову угоду про імпорт більшої кількості американського скрапленого природного газу, оскільки Берлін прагне замінити російські енергоносії.
Про це пише Financial Times.
SEFE (Securing Energy For Europe) - компанія, що виникла в результаті фактичної націоналізації Берліном німецьких підприємств російського державного "Газпрому" - закуповуватиме 2,25 млн тонн газу на рік у Venture Global LNG, американського розробника експортних терміналів уздовж Мексиканської затоки.
"20-річний термін дії контракту на постачання свідчить про те, що Німеччина, яка почала імпортувати СПГ лише сім місяців тому, очікує, що споживання газу в її економіці не зменшиться, незважаючи на мету скоротити 95% чистих викидів вуглецю до 2045 року. SEFE повністю належить німецькій державі", - пише FT.
Виконавчий директор SEFE Егберт Лаеге заявив, що ця угода є "ще одним важливим кроком у нашій місії із забезпечення енергетичної безпеки європейських споживачів" і "сприятиме подальшій диверсифікації та сталості" поставок на континенті.
Головний виконавчий директор Venture Global Майк Сейбл привітав "стратегічне партнерство" з Німеччиною, заявивши, що його компанія має "за честь підтримувати ключового союзника США".
Компанії не розголошують ціну, за якою буде продано газ, що еквівалентно приблизно 5 відсоткам попиту Німеччини.
Ця угода є другою 20-річною угодою Німеччини з Venture Global, після угоди на 2 млн т/рік, підписаної з підприємством EnBW, яке значною мірою належить південно-західній землі Баден-Вюртемберг. Ці угоди зроблять Venture Global найбільшим постачальником СПГ в Німеччині.
Минулого року німецька компанія RWE уклала угоду про постачання катарського СПГ на 15 років - значно коротший термін, ніж хотіла країна Перської затоки, яка в останні місяці підписала угоди з китайськими компаніями на 27 років.
Економычна правда