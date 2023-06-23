Румунія може спрямувати частину прибутків енергокомпаній на відновлення інфраструктури України
Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка з головою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску у межах Конференції з відновлення України у Лондоні.
"Сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об’єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак.
Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв'язаної Росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак - незаплановані доходи їхніх гравців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску повідомив про готовність розглянути цю ініціативу.
Під час зустрічі в Лондоні Галущенко та Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних планів.
У Міненерго нагадали, що першою рішення про спрямування 10%, або 12 млн євро, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).
Економічна правда