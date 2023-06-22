Росія намагалась "Кинджалами" атакувати дамбу у Кривому Розі – Подоляк

Росія розглядає масштабний теракт на південному сході України з метою створення безлюдної "санітарної зони", і з цією метою намагалася атакувати "Кинджалами" дамбу у Кривому Розі.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню", - написав він 22 червня у Twitter.



"До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - додав він.



Подоляк нагадав, що нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами.



"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.



Нагадуємо:



21 червня начальник розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували ставок-охолоджувач Запорізької АЕС.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтверджує мінування ставка-охолоджувача ЗАЕС, але заявляє, що станція замінована за периметром та в деяких місцях всередині.



22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.



Дамба в Кривому Розі вже піддавалася обстрілам окупантів у 2022 році. Всередині вересня росіяни вдарили по дамбі та пошкодили два шлюзи. Через це стався витік води обсягом 240 кубів на секунду. У річці Інгулець рівень води піднявся на понад 2 метри. Також була загроза, що два райони міста, в яких живе 150 тисяч людей, просто змиє водою.