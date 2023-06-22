J.P. Morgan допоможе "Укрфінжитлу" з іпотечним кредитуванням, зокрема, "єОселею"

Один з найбільших світових фінансових холдингів J.P. Morgan та Європейський дочірній підрозділ консалтингової компанії Alvarez & Marsal спільно з "Укрфінжитло" розвиватимуть іпотечне кредитування в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У рамках міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) сторони за участі першої віцепрем’єрки - міністра економіки Юлія Свириденко підписала меморандум про співпрацю.

"Стратегічне партнерство з J.P. Morgan передбачає отримання практичних рекомендацій щодо залучення фінансування від іноземних інвесторів шляхом випуску облігацій, забезпечених іпотечними угодами, та/або здійснення сек’юритизацій. Також планується консалтингова допомога "Укрфінжитлу" з питань процедур та порядку регулювання випуску облігацій, забезпечених іпотекою, в країнах ЄС.

Співпраця Alvarez & Marsal, окрім консультаційної допомоги, передбачає можливість в майбутньому залучення коштів від міжнародних фінансових організацій та іноземних інвесторів для потреб іпотечного кредитування в Україні.

Також компанія допоможе проаналізувати структуру "Укрфінжитла" та підібрати оптимальні моделі фінансування "bridge financing".

"єОселя — інноваційний продукт для фінансової сфери в Україні. Повна цифровізація процесу заявки, зручність та нульова толерантність до корупції дає можливість співпрацювати з відомими світовими компаніями. Залучення іноземних партнерів до розбудови ринку іпотечного кредитування в Україні дозволить його масштабувати та зробити значно прозорішим, що суттєво сприятиме якісній відбудові нашої країни. Вірю, результати нашої співпраці не змусять себе чекати" – заявив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Нагадуємо:

Україна завдяки союзникам отримає ще 1,75 млрд доларів фінансової підтримки через Світовий банк у вигляді гарантованих позик та грантів.