Курс валют на 22 червня: гривня зміцнюється до долара

У четвер, 22 червня, готівкова гривня на "чорному ринку" зміцнилась до долара але ослабла проти євро, схожа ситуація відбувається в обмінниках банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,78 - 36,79 грн проти котирувань у 36,98 - 37,16 у середу.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,73 - 40,96 грн проти курсу 40,59 - 40,81 грн за євро в середу.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,8 - 37,3 грн (курс на 21 червня – 36,85 - 37,3 грн);

Євро – 40,33 - 40,95 грн (курс на 21 червня – 40,3 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,55 - 37,45 грн;

Укрексімбанк – 36,5 - 37,3 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда