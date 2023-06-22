Конференція в Лондоні: Україна представила стратегію соціального відновлення країни

Заходи з соціального відновлення України, які покликані створити умови, щоб українці захотіли повернутися і жити в своїй країні, були представлені на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2023), яка розпочалася 21 червня в Лондоні.

Стратегію соціального відновлення представила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, передає пресслужба Мінсоцполітики.

Вона наголосила, що Україна стане державою найкращих цифрових соціальних рішень, де практично всі сервіси матимуть онлайн підтримку, а соціальні послуги будуть якісні та доступні.

У своїй промові Жолнович окремо зупинилася на питаннях зростання рівня народжуваності в країні, проєкті підготовки прийомних родин, реабілітації та включення в соціальне життя осіб з інвалідністю, підтримці ментального здоров’я українців.

Ключові вектори та пріоритетні проєкти, озвучені Жолнович, виглядали наступним чином:

цифровізація усіх соціальних рішень,

побудова нової системи соціального супроводу,

розвиток сімейних форм виховання,

створення в Україні хабу з протезування,

підтримка життєстійкості українських родин та осіб літнього віку.

"Щодня українці стикаються з викликами, які несуть для них фізичні, ментальні, економічні й соціальні втрати. Мільйони наших громадян вже сьогодні потребують підтримки й відновлення. Тож ми невпинно працюємо над тим, щоби українці мали бажання жити та повертатися до України", – зазначила Жолнович.

Окремо вона наголосила, що за даними ВООЗ майже 15 млн українців можуть мати проблеми з ментальним здоров’ям і потребують підтримки. У цьому контексті акцент соціальних програм направлений на утвердження життєстійкості та розвитку людини.

"Для того щоби запобігати загостренню проблем з ментальним здоров’ям ми плануємо створити в кожній громаді центри життєстійкості, де кожен зможе отримати психосоціальну підтримку. Це будуть простори розвитку громад і осередки для формування нашого унікального волонтерського руху який буде здатний реагувати на будь-які виклики й задовольняти будь-які потреби", – зазначила Міністерка.

Також, на рівень проблеми вийшла демографічна ситуація.

"Сьогоднішня демографічна ситуація вимагає від уряду активних дій, зокрема і для зросту рівня народжуваності. Держава буде забезпечувати підтримку планування батьківства, аби майбутні батьки мали необхідний доступ до всіх медичних та соціальних послуг у цьому плані", – додала Жолнович.

В особливому фокусі уваги - підтримка родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Для системної підтримки родин, держава спрощує виплати через створення універсальної допомоги.

Міністерка також акцентувала на тому, що зараз увага уряду спрямована на створення умов, у яких кожна дитина буде виховуватися в родині – найкращому середовищі для зростання.

"Важливим аспектом реформ є забезпечити родиною кожну дитину. Якщо не вдається зберегти рідну, маємо зробити все, щоб була прийомна. Тому ми розпочали проєкт підготовки прийомних родин і будівництво для них житла. Бо майже 9 тисяч дітей сьогодні не мають батьківської опіки й потребують влаштування в сімейні форми виховання", – зазначила Жолнович.

Україна буде змушена реагувати на ще один виклик, зумовлений війною, – значне збільшення кількості людей, які мають інвалідність. Тому Мінсоцполітики працює над тим, щоб ці люди були максимально включені в соціальне життя, отримували вчасну і комплексну реабілітацію, були забезпечені асистивними технологіями й супроводом під час працевлаштування.

"Сьогодні в Україні ми маємо дуже багато випадків надскладного протезування. Але цей досвід ми також хочемо переформатувати в нашу перевагу і сформувати якомога кращі практики реабілітації та інноваційні рішення. Впевнена, що ми створимо в Україні світовий хаб протезування і цим ми будемо корисні не тільки Україні, але й цілому світові", – додала Оксана Жолнович.

Нагадуємо:

Конференція у Лондоні об'єднала міжнародних партнерів, українських урядовців, представників міжнародних фінансових установ, приватного сектору та громадянського суспільства, щоб спільно визначити пріоритети з відновлення України для її економічної та соціальної стабілізації.