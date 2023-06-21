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"Дія" вночі не працюватиме протягом двох годин

Середа, 21 червня 2023, 20:23 - Анастасія Жарикова

В ніч з 21 на 22 червня портал та застосунок "Дія" не працюватимуть протягом двох годин.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Щоб ви користувалися найякіснішими онлайн-послугами, ми розширюємося на ще один датацентр. Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено", – йдеться в повідомленні.

Для того аби "Дія" переїхала на нове обладнання, фахівцям необхідно трохи часу.

"Тож онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні з 23:00 до 01:00. Одразу після цього Дія буде готова до роботи", – додали в пресслужбі.

Економічна правда

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