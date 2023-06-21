В "Ощадбанку" почали видавати кредити за програмою "єОселя" на житло у стані будівництва

Ощадбанк видав перший кредит за державною програмою "єОселя" для купівлі житла в споруджуваному житловому комплексі, тоді як раніше кредити видавали лише на готове житло.

Про це повідомляється на сайті банку.

У банку наголосили, що включення до програми житла, що будується, суттєво розширює пропозицію для учасників.

Раніше за кредити "єОселі" можна було придбати нерухомість лише на вторинному ринку або на первинному, якщо будинок вже введено в експлуатацію.

Нагадуємо:

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" працює з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці.

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував компанію "Укрфінжитло", через яку держава фінансує дешеву іпотеку, на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування буде достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Наразі ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") в межах програми "єОселя" видало кредити вже 1 346 сім'ям на суму понад 1,8 млрд грн.

На сьогодні банками-партнерами програми є також банки "Глобус", Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк і Sky Bank.

Ощадбанк із початку запуску програми профінансував уже 825 пільгових кредитів на загальну суму понад 1,1 млрд грн.

Раніше Мінекономіки анонсувало, що у 2023 році планується збільшити перелік категорій громадян, які зможуть отримати позику на власне житло. Вони зможуть взяти кредит на купівлю житла під 7% річних. В уряді розраховують зробити цю програму постійно діючою.