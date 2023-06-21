Рецесія в Німеччині цьогоріч буде сильнішою, ніж очікувалося – аналітики

Німецька економіка цьогоріч скоротиться більше, ніж очікувалося раніше, оскільки стійка інфляція негативно позначиться на приватному споживанні.

Про це заявив Інститут економічних досліджень Ifo, презентувавши свої прогнози пише Reuters.

"Німецька економіка дуже повільно виходить з рецесії", - сказав керівник відділу економічних прогнозів Ifo Тімо Вольмершаузер.

Очікується, що цього року ВВП Німеччини впаде на 0,4%, що більше, ніж 0,1%, прогнозовані Інститутом Ifo у березні.

"Якщо порівнювати Німеччину з нашими основними торговельними партнерами, то від цих країн, як мінімум, очікується зростання", - сказав Вольмершаузер. За прогнозами Ifo, цього року ВВП єврозони зросте на 0,6%, а США - на 0,9%.

Інститут також знизив прогнози для Німеччини на 2024 рік до зростання ВВП на 1,5%, порівняно з 1,7%, які він очікував раніше.

Прогнозується, що інфляція повільно знизиться з 6,9% у 2022 році до 5,8% цього року, а потім до 2,1% у 2024 році. Щодо базової інфляції, то Інститут Ifo прогнозує, що вона зросте до 6% цього року з 4,9% у попередньому році, а потім знизиться до 3% у 2024 році.

Через інфляцію приватне споживання впаде на 1,7% цього року, прогнозує Інститут. Воно не відновиться до 2024 року, коли очікується зростання на 2,2%.

Кількість безробітних дещо зросте у 2023 році, але рівень безробіття залишиться незмінним порівняно з попереднім роком на рівні 5,3% цього року, а у 2024 році зросте до 5,5%, прогнозують експерти.

Нагадаємо:

Економіка Німеччини скоротилася у першому кварталі року ще на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, коли ВВП країни впав на 0,5%.

Економічна правда