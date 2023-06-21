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Курс валют на 21 червня: готівкова гривня зміцнюється до євро

Середа, 21 червня 2023, 12:45 - Анастасія Жарикова

У середу, 21 червня, готівковий долар в банках та на "чорному ринку" залишається на рівні вівторка, євро дещо подешевшав. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,6 - 37,15 грн проти котирувань у 36,99 - 37,15 у вівторок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,56 - 40,49 грн проти курсу 40,44 - 40,77 грн за євро в вівторок.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,85 - 37,3 грн (курс на 20 червня – 36,85 - 37,3 грн);
  • Євро – 40,3 - 40,9 грн (курс на 20 червня – 40,3 - 40,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,55 - 37,45 грн;
  • Укрексімбанк – 36,6 - 37,3 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда

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