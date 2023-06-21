У "Дії" повноцінно запрацювала послуга автоматичного закриття ФОП
Міністерство цифорової трансформації заявило, що тепер на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, = усе автоматично.
Зазначається, що скористатися послугою можуть:
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків
Щоб закрити ФОП, потрібно: авторизуватися на порталі Дія - Обрати послугу - Автоматичне закриття ФОП. Далі - натиснути Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР.
"Перевірте, чи всі дані правильні. Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи", - пояснили в міністерстві.
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.
Нагадаємо:
У "Дії" запустили бета-тестування автоматичного закриття ФОП - набирають тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.
Економічна правда