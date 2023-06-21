У НАБУ визнали, що не можуть впоратися із системними розкраданнями в "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро заявляє про системні факти розкрадань, які фіксуються при закупівлях "Укрзалізниці", через що НАБУ навіть було змушене створити окремий підрозділ.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Укрінформу.

"Там постійна проблема з привласненням коштів саме на публічних закупівлях, є ознаки створення бек-офісів, які отримують відкати", – сказав Кривонос.

За його словами, НАБУ надало уряду рекомендації, оскільки ситуація свідчить про необхідність системних змін на "Укрзалізниці" для усунення самої причини виникнення корупції. Проте, ці рекомендації досі не виконано.

"Вони досі залишаються актуальними, і ми сподіваємося, що уряд нарешті виправить ситуацію, яка склалася на "Укрзалізниці" із закупівлями", - додав Кривонос.

Своєю чергою, НАБУ ще з 2015 року було змушене створити цілий підрозділ, який займається розслідуванням виключно справ стосовно порушень на "Укрзалізниці".

"У нашому провадженні близько 80 таких справ. Збитки сягають понад 700 млн грн. Ми уже притягнули до відповідальності вісьмох керівників департаментів "Укрзалізниці", на які покладені обов’язки закупівель", - розповів глава НАБУ.

Нагадуємо:

Рік тому Кабмін ухвалив зміни до постанови щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану, якими відновили громадський контроль за державними закупівлями. Але це, вочевидь, також не зрушило проблему.

Лише тиждень тому в Укрзалізниці викрили черговий епізод корупції на закупівлях на понад 200 мільйонів. Співучасники злочину знайшли можливість не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки.

Наприкінці травня голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що дав Національному антикорупційному бюро роз'яснення щодо можливих зловживань у закупівлях для УЗ, хоча йдеться про період до його приходу на посаду.

Укрзалізниця" підтвердила, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки, які пов'язані із закупівлями для потреб її галузі.

Минулого тижня НАБУ та САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу "Укрзалізниці" та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці.

За свої "послуги" він наприкінці квітня – на початку травня отримав від постачальників новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

23 травня САП повідомляла, що керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" і двох його спільників затримано, автівку вилучено за місцем проживання чиновника "Укрзалізниці", а всім трьом повідомлено про підозри за ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою), ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч.1 та ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.