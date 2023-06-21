Затримано працівника "Укренерго", який передавав ворогові інформацію про енергосистему 

Слідчі Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури повідомили про підозру працівнику регіонального підрозділу "Укренерго" за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 62-річний харків'янин, який працював у регіональному підрозділі "Укренерго", підтримував дружні зв'язки зі своїм колишнім колегою, що проживає в окупованій Горлівці Донецької області та виконував роль "зв'язкового" між харків'янином і представниками Росії.

Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків'янин передавав своєму ексколезі інформацію щодо роботи об'єднаної енергетичної системи України та найбільш уразливих місць енергетичного комплексу держави. Отримані дані про українські АЕС, ТЕС і ТЕЦ горлівчанин передавав представникам Росії.

Як повідомила своєю чергою Служба безпеки України, агента викрили під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах.

Встановлено, що за вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України", - зазначає СБУ.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим". Після 24 лютого 2022 р. ФСБ "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.