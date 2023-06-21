Підрив Каховської ГЕС: комісії почали обстеження пошкодженого і зруйнованого житла

На Херсонщині комісії розпочали обстеження житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Комісії створені при органах місцевої влади у 8 громадах, які найбільше постраждали від затоплення. Це, зокрема:

Зазначається, що до компетенції комісій будуть входити:

обстеження будинків;

складання відповідних актів;

внесення результатів обстеження до Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

розрахунок сум компенсацій людям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок підриву Каховської ГЕС.

У міністерстві нагадали, що уряд виділив понад 980 млн грн на відбудову житла, затопленого внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Головним розпорядником коштів стала Херсонська обласна військова адміністрація.

"Для пошкодженого житла грошову допомогу можна буде отримати за допомогою послуги єВідновлення. Для цього заяви подаються через застосунок Дія.

Щодо знищеного житла, то до вступу в дію постійного порядку надання компенсацій буде працювати тимчасова спрощена процедура. Подання заяв відбуватиметься в паперовому вигляді безпосередньо через представників органів місцевого самоврядування, а також з 15 липня - через застосунок Дія", - зазначили у відомстві.

Як пояснили в міністерстві, власники житла мають особисто допустити комісії для обстеження квартир і будинків та надати правовстановлюючі документи. У разі, якщо документи знищені внаслідок затоплення, їх необхідно відновити.

"Це можна зробити, звернувшись до центрів надання адміністративних послуг для отримання інформації з Реєстр речових прав на нерухоме майно або звернутися до органів місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

Наразі підтопленими на Херсонищині залишаються 818 будинків у 21 населеному пункті.

"На всіх підтоплених дорогах рух вже відновлено. Триває розмінування території, а також ремонт електромереж та газорозподільних систем", - резюмували в міністерстві.

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Економічна правда