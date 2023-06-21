Нафта дорожчає на тлі очікування заяв ФРС щодо ставок та інфляції

Ціни на нафту відскочили на початку середи, відновившись після двох сесій поспіль втрат, оскільки очікування "яструбиних" заяв ФРС у другій половині дня і можливе поповнення запасів нафти в США переважили побоювання щодо попиту в Китаї.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 35 центів до 76,25 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 34 центи до 71,53 доларів.

"Ми очікуємо, що голова ФРС Пауелл виступить з яструбиним піврічним звітом перед Конгресом, що відображає середній прогноз щодо підвищення процентних ставок в найближчі місяці і більш стійкої інфляції в найближчій перспективі", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

Очікується, що виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла в Конгресі пізніше в середу дасть підказки щодо майбутніх змін процентних ставок в найбільшій економіці світу.

У вівторок на засіданні правління ФРС у Вашингтоні двоє керівників ФРС і економіст, який приєднався до них, заявили, що їхня увага зосереджена на зниженні занадто високої інфляції, щоб економіка США змогла повернутися до стійкого зростання, що, в свою чергу, може стимулювати попит на нафту.

Можливе скорочення запасів нафти в США також підтримало ціни: згідно з опитуванням Reuters, проведеним серед п'яти аналітиків, запаси нафти за тиждень до 16 червня скоротилися в середньому приблизно на 400 тис барелів.

Офіційні дані про запаси нафти в США від галузевої групи Американського інституту нафти будуть опубліковані пізніше в середу, а Управління енергетичної інформації - в четвер.

Занепокоєння щодо відновлення попиту в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, обмежило зростання цін, оскільки його економіка перебуває в скрутному становищі.

"Єдина причина, чому я вважаю, що ціни поки що не ростуть (стабільно), полягає в тому, що дані з Китаю все ще залишаються неясними. Проте, стимули вже є, і я ставлю на те, що вони будуть ефективними для відродження економіки, а разом з ними ми матимемо сильне зростання попиту в другому півріччі", - сказав директор з досліджень Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

"Що стосується засідання ФРС, то тут також немає впевненості, але з останніми даними по інфляції на рівні 4%, у них є простір для оптимізму", - додав Галімберті.

Економічна правда