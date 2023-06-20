Експорт через "зерновий коридор" за тиждень зменшився на третину - УКАБ

З 12 по 18 червня, в 46-й тиждень роботи зернового коридору, експорт агропродукції через морські порти Великої Одеси впав на 33% порівняно з попереднім тижнем - до 438,1 тис тонн.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

У цей період було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше попереднього тижня.

"Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Наступного тижня очікуються ще гірші показники, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 5 суден", - додали в асоціації.

Найбільше протягом 46-го тижня роботи "зернового коридору" експортували:

кукурудзу (80% експорту за цей період);

пшеницю (7%);

макуху соняшникову (7%).

Українська продукція попрямувала до Китаю, Туреччини, Іспанії, Італії та Франції.

Всього з початку функціонування "зернової ініціативи" з 1 серпня 2022 року по 18 червня 2023 року вдалося експортувати 32,0 млн т продовольства.

УКАБ

Економічна правда