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Угода зі слідством: син Байдена визнає податкові порушення – CNN

Вівторок, 20 червня 2023, 18:33

Син президента США - Гантер Байден, визнає два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.

Про це повідомляє CNN.

CNN посилається на документи Міністерства юстиції США. За даними ЗМІ, Гантер укладе угоду з Федеральною прокуратурою у справі за звинуваченням у наданні неправдивої інформації під час придбання вогнепальної зброї.

Натомість він визнає свою провину за двома звинуваченнями у податкових правопорушеннях.

"Гантер вважає важливим взяти на себе відповідальність за помилки, які він зробив у скрутний період свого життя", - зазначив його адвокат.

Нагадуємо:

Розслідування щодо Гантера Байдена розпочалося наприкінці 2018 року і було пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства та законів про відмивання грошей, а також з його бізнес-операціями у закордонних країнах, переважно в Китаї. Про це стало відомо у 2020 році.

У жовтні 2022 року The Washington Post повідомила, що федеральні агенти вважають, що зібрали достатньо доказів для звинувачення Хантера Байдена у злочинах, пов'язаних із наданням неправдивих відомостей пі зброї, а також з податками.

Восени 2019 року президент США Дональд Трамп нібито натиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього розслідувати діяльність Байдена-молодшого в українській компанії Burisma. Внаслідок оприлюднення цієї інформації, Палата представників конгресу оголосила імпічмент Трампу, але Сенат відмовився відправляти його у відставку.

Федеральні слідчі нібито перевіряли у зв'язку з так званою "справою компанії Burisma" лобістську фірму Blue Star Strategies, до ради якої формально входив Хантер Байден. Проте підстав для висування звинувачень за підсумками цього розслідування не знайшлося.

Економічна правда
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