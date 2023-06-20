Amazon, Hilton та інші компанії пообіцяли працевлаштувати в Європі понад 13 тисяч українських біженців

Більше 40 провідних світових компаній пообіцяли надати понад 250 тисячам біженців з України та інших країн робочі місця на навчання на території Європи.

Про це йдеться в пресрелізі за підсумками бізнес-саміту в Парижі.

Згідно з повідомленням, бренди, які мають намір найняти 13 680 українців та інших біженців протягом наступних трьох років по всій Європі це:

Amazon (найме не менше 5000 біженців);

Hilton (1500);

Marriott International (1500);

ISS (1000);

Teleperformance (500).

Крім цього, зобов’язання щодо працевлаштування біженців взяли на себе також кадрові агентства. Зокрема, включивши їх до складу своїх контингентів, а також направивши на роботу до своїх клієнтів по всій Європі. Мова йде про 152 000 осіб, з них Adecco підключить до роботи щонайменше 50 000 біженців, Randstad - 40 000, EWL Group - 35 000, ManpowerGroup - 30 000.

Деякі великі компанії оголосили про свої зобовʼязання проводити навчання, щоб допомогти біженцям розвинути затребувані технічні навички, такі як ІТ, програмування і кібербезпека. Accenture зобовʼязалася провести навчання та забезпечити підтримку приблизно 16 000 біженців, Indeed – 15 000 біженців, Cisco – 10 000 біженців, Microsoft та Generali – по 5000 біженців кожна.

"Оскільки російському вторгненню в Україну не видно кінця, а Європейський Союз вітає мільйони українців, дуже важливо, щоб біженцям було запропоновано довгострокову інтеграцію та надію на інтеграцію на ринок праці", – прокоментував віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.