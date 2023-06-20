Курс валют на 20 червня: готівкова гривня слабне проти долара на "чорному ринку"
Вівторок, 20 червня 2023, 12:46 -
У вівторок, 20 червня, готівковий долар на "чорному ринку" дещо зміцнився, в банках залишився на рівні понеділка, євро також подорожчав.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,04 - 37,18 грн проти котирувань у 36,86 - 37,19 у понеділок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,56 - 40,82 грн проти курсу 40,44 - 40,77 грн за євро в понеділок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,85 - 37,3 грн (курс на 19 червня – 36,85- 37,3 грн);
- Євро – 40,3 - 40,95 грн (курс на 19 червня – 40,25 - 40,88 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,55 - 37,45 грн;
- Укрексімбанк – 36,65 - 37,35 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,2 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Економічна правда