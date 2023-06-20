Курс валют на 20 червня: готівкова гривня слабне проти долара на "чорному ринку"

У вівторок, 20 червня, готівковий долар на "чорному ринку" дещо зміцнився, в банках залишився на рівні понеділка, євро також подорожчав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,04 - 37,18 грн проти котирувань у 36,86 - 37,19 у понеділок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,56 - 40,82 грн проти курсу 40,44 - 40,77 грн за євро в понеділок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,85 - 37,3 грн (курс на 19 червня – 36,85- 37,3 грн);

Євро – 40,3 - 40,95 грн (курс на 19 червня – 40,25 - 40,88 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,55 - 37,45 грн;

Укрексімбанк – 36,65 - 37,35 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда