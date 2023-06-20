Нафта дешевшає, оскільки Китай знизив базову ставку менше, ніж очікувалося

Ціни на нафту впали у вівторок після того, як Китай знизив базові кредитні ставки менше, ніж того очікували, що посіяло подальше занепокоєння щодо перспектив попиту на нафту в найбільшому в світі імпортері сирої нафти.

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 19 центів до 75,90 доларів за барель станом на 05:45 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) в липні подешевшала на 1,02 долара порівняно з п'ятничним закриттям на рівні 70,76 долара. Термін дії липневого контракту закінчується в кінці торгів у вівторок.

Контракт на нафту WTI з поставкою в серпні подешевшав на 83 центи з п'ятниці до 71,10 долара за барель. У понеділок розрахунки за контрактом WTI не проводилися через державне свято в США.

У вівторок Китай знизив дві базові кредитні ставки - однорічну базову кредитну ставку (LPR) і п'ятирічну LPR - на 10 базисних пунктів кожну. Зниження, перше за останні 10 місяців, було менш агресивним, ніж деякі прогнози: 50% респондентів, опитаних агентством Reuters, очікували зниження 5-річної LPR на 15 базисних пунктів.

"Зниження ставки було широко очікуваним, тому воно не стало "бичачим" поштовхом для нафтових ринків", - сказала ринковий аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Зниження ставок слідує за останніми економічними даними, які показали, що роздрібна торгівля і промисловість Китаю намагаються зберегти імпульс, який спостерігався на початку цього року.

Минулого тижня китайський уряд провів засідання, щоб обговорити заходи щодо стимулювання зростання економіки, а кілька великих банків знизили свої прогнози економічного зростання Китаю на 2023 рік на тлі побоювань, що його відновлення після COVID-19 сповільнюється.

У понеділок двоє посадовцыв Європейського центрального банку виступили за подальше підвищення ставок на тлі ризиків зростання інфляції. Ринки також очікують на заяву голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла пізніше цього тижня, щоб отримати підказки щодо майбутніх процентних ставок.

Економічна правда