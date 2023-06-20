У Києві зранку через аварію без світла були мешканці Подолу, Оболоні і Троєщини – ДТЕК

Зранку 20 червня аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі, без світла були мешканці Подолу і Оболоні та частково Троєщини - згодом повернули світло в усі домівки.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі аварійно знеструмились о 7:47.

"Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки. Причини аварії з'ясовуються", - додали в компанії.

Економічна правда