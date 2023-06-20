У Києві зранку через аварію без світла були мешканці Подолу, Оболоні і Троєщини – ДТЕК
Вівторок, 20 червня 2023, 09:00 -
Зранку 20 червня аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі, без світла були мешканці Подолу і Оболоні та частково Троєщини - згодом повернули світло в усі домівки.
Про це повідомили в ДТЕК.
Зазначається, що чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі аварійно знеструмились о 7:47.
"Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки. Причини аварії з'ясовуються", - додали в компанії.
Економічна правда