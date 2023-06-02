Росія продовжує продавати золото з фонду добробуту через падіння доходів бюджету

Міністерство фінансів Росії у травні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), щоб покрити дефіцит бюджету.

Про це йдеться у даних російського Мінфіну, повідомляє Прайм.

За місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 517,11 тонни, порівняно із 520,95 тонни станом на 1 травня, 527,38 тонни – на 1 квітня, 539,25 тонни – на 1 березня, 551,28 тонни – в 1 лютого та 554,91 тонни на 1 січня 2023 року.

Саме у січні Міністерство фінансів Росії вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.

Загалом станом на 1 червня обсяг ФНБ становив 12,35 трильйона рублів, що еквівалентно 153,1 млрд доларів. За місяць обсяг Фонду зменшився на 0,13 трильйона рублів або на 1,9 млрд доларів.

На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено 9,05 млрд євро, 285,73 млрд китайських юанів, а також 517,1 тонн золота. Сукупний дохід від розміщення коштів ФНБ на рахунках в іноземній валюті в ЦБ становив 55,2 млн доларів, або 4,45 млрд руб.

Таким чином, у травні обсяг євро, рублів та золота у складі ФНБ зменшився, а юанів – зріс на 2,6 млрд.