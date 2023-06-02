Надходження до бюджету від азартних ігор зросли в десятки разів

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У травні до державного бюджету надійшов 851 мільйон гривень податків від компаній, що займаються організацією азартних ігор. Це в чотири рази більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Податки з грального бізнесу – 851 млн грн лише за травень. Це в 4 рази більше ніж було за весь 2021 рік ", – написав Железняк.

Він уточнив, що на зростання суми сплачених податків вплинули строки сплати податку на прибуток. Крім того, за останні місяці вдалося зменшити кількість схем, які дозволяли уникати оподаткування.

Нагадуємо:

Верховна Рада 12 січня ухвалила законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

У пояснювальній записці до документу автори зазначали, що з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єкти господарювання, що займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, загалом сплатили 174 млн грн податку на прибуток підприємств, 0,3 млн грн податку на додану вартість та 0,1 млн грн земельного податку.

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А з моменту переходу на спрощену систему ці ж суб’єкти сплатили лише 13,4 млн грн єдиного внеску, продовжуючи здійснювати активну діяльність.

Економічна правда