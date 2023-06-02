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В "Укренерго" спростували інформацію про обшуки

П'ятниця, 2 червня 2023, 18:46 - Анастасія Жарикова

В НЕК "Укренерго" спростували інформацію про нібито проведення в компанії обшуків.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"​​В інтернеті розповсюджується інформація про начебто проведені обшуки в компанії Укренерго. Це фейк. Жодних обшуків в компанії не проводилось", - заявили в компанії.

В енергокомпанії вважають, що одночасне розміщення неправдивої новини на окремих інформаційних сайтах та телеграм каналах свідчить про спланованість цієї акції.

"Сайт, який першим розмістив це неправдиве повідомлення, вже його зняв. Інші медіа і канали посилаються вже на зняту новину", - додали в "Укренерго".

Економічна правда

Укренерго компанії держпідприємства
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