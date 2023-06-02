Наглядова рада "Укрзалізниці" прокоментувала обшуки НАБУ в компанії
Наглядова рада "Укрзалізниці" заявила, що із розумінням ставиться до перевірок з боку правоохоронних органів та сподівається на об’єктивний результат розслідування.
Про це йдеться у заяві голови наглядової ради УЗ Гепарда Хафера.
"Наглядова рада підтверджує свою незмінну готовність сприяти та всебічно співпрацювати з правоохоронними та контролюючими органами в Україні. Наглядова рада із розумінням ставиться до перевірок з боку правоохоронних органів та сподівається на об’єктивний результат розслідування.
У свою чергу, наглядова рада докладає максимальних зусиль для того, щоб забезпечити проведення перевірок та розслідувань Товариством у прозорий спосіб з дотриманням всіх вимог законодавства", - заявив Хафер.
Голова наглядової ради додав, що "Укрзалізниця" проголошує політику нульової толерантності до корупції та прагне до системного запобігання корупційних проявів та їх цілковитого викорінення".
Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що дав Національному антикорупційному бюро роз'яснення щодо можливих зловживань у закупівлях для УЗ, хоча йдеться про період до його приходу на посаду.
Укрзалізниця" підтвердила, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки, які пов'язані із закупівлями для потреб її галузі.
Минулого тижня НАБУ та САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу "Укрзалізниці" та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці.
За свої "послуги" він наприкінці квітня – на початку травня отримав від постачальників новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.
23 травня САП повідомляла, що керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" і двох його спільників затримано, автівку вилучено за місцем проживання чиновника "Укрзалізниці", а всім трьом повідомлено про підозри за ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою), ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч.1 та ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.
Економічна правда