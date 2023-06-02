Наглядова рада "Укрзалізниці" прокоментувала обшуки НАБУ в компанії

Наглядова рада "Укрзалізниці" заявила, що із розумінням ставиться до перевірок з боку правоохоронних органів та сподівається на об’єктивний результат розслідування.

Про це йдеться у заяві голови наглядової ради УЗ Гепарда Хафера.

"Наглядова рада підтверджує свою незмінну готовність сприяти та всебічно співпрацювати з правоохоронними та контролюючими органами в Україні. Наглядова рада із розумінням ставиться до перевірок з боку правоохоронних органів та сподівається на об’єктивний результат розслідування.

У свою чергу, наглядова рада докладає максимальних зусиль для того, щоб забезпечити проведення перевірок та розслідувань Товариством у прозорий спосіб з дотриманням всіх вимог законодавства", - заявив Хафер.