У Миколаєві другий день проблеми з водопостачанням: обіцяють відновити за кілька діб

У Миколаєві другий день немає централізованого водопостачання.- відновити його обіцяють протягом кількох діб.

Про це повідомляє "Миколаївводоканал".

У четвер у "Миколаївводоканалі" заявили, що еа насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема.

"Розпочинаємо подавати в місто воду з пониженим тиском. Можливо в окремих районах взагалі буде відсутня.

Запевняємо, що фахівці зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути в ваші оселі комфорт. Поки слід зробити певний запас води для побутових потреб", - заявляли в компанії.

У п'ятницю у "Миколаївводоканалі" додали, що станом на 13:00 ремонтні роботи на насосних станціях ще тривають.

"Зможемо відновити водопостачання протягом кількох діб. Нагадуємо, що вода буде подаватися не питної якості, а придатна лише для господарсько-побутових потреб.

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Зараз ще є будинки, в яких з низьким тиском, але подається вода. Тож мешканцям рекомендуємо набрати в ємності", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда