Meta з вересня частково поверне працівників в офіси

Починаючи з вересня, працівникам Meta доведеться працювати в офісах компанії три дні на тиждень.

Про це повідомляє CNBC.

Гігант соціальних мереж почав повідомляти співробітників про свою нову політику віддаленої роботи, яка не вплине на існуючих працівників, які переважно працюють віддалено.

"Ми прагнемо до розподіленої роботи, і ми впевнені, що люди можуть справляти значний вплив як з офісу, так і вдома. Ми також прагнемо постійно вдосконалювати нашу модель, щоб сприяти співпраці, стосункам і культурі, необхідні для того, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще", — сказав представник Meta у заяві.

Материнська компанія Facebook Meta вперше поширила свою політику віддаленої роботи на всіх штатних працівників у червні 2021 року.

Однак з тих пір багато компаній, як-от Amazon і материнська компанія Google Alphabet, змінили попередні плани дистанційної роботи та закликали своїх працівників повертатися в офіси принаймні три дні на тиждень.

У березні Цукерберг натякнув, що збирається оновити політику Meta, коли сказав, що компанія провела внутрішній аналіз, який показав, що інженери, які працюють особисто, "роблять більше".

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"Наш попередній аналіз даних про продуктивність показує, що інженери, які або приєдналися до Meta особисто, а потім перейшли на дистанційну роботу або залишилися особисто, в середньому показали кращі результати, ніж люди, які приєдналися віддалено.

Цей аналіз також показує, що інженери на початку своєї кар’єри в середньому працюють краще, коли вони працюють особисто з товаришами по команді принаймні три дні на тиждень", — сказав тоді Цукерберг.

У травні Meta провела останній раунд великих звільнень, що є частиною "року ефективності" компанії, в результаті чого приблизно 21 000 співробітників втратять роботу.