Уряд доручив Мінцифрі створити портал "Дія. Цифрова громада": як працюватиме

Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю, 2 червня, затвердив положення про вебпортал "Дія. Цифрова громада".

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Положення передбачає, що вебпортал створюється з метою надання місцевим держадміністраціям, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам інформації, необхідної для планування та здійснення заходів, спрямованих на цифровий розвиток, цифрову трансформацію і цифровізацію на місцевому та регіональному рівнях.

Також документом визначено завдання, функціональні можливості, суб'єкти та структуру зазначеної платформи, зміст інформації на ній та порядок її внесення.

Міністерству цифрової трансформації доручили створення та введення вебпорталу в експлуатацію.

Економічна правда