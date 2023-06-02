Через нічний обстріл вимикалися лінії електропередачі у Києві й області – Міненерго

У Міненерго заявили, що унаслідок нічного обстрілу вимикалися лінії електропередачі у Києві та області. На Донеччині РФ вдарила по об’єкту генерації, знеструмлено шахту.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару. Зокрема, ворожою ціллю стали Київ та Київська область. Внаслідок обстрілу є пошкодження та технологічні порушення. Були зафіксовані вимкнення кількох ліній електропередачі.

На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії - пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта", - йдеться у повідомленні.

При цьому на Харківщині через обстріли без електроенергії понад 13 тисяч споживачів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для майже 25 тис споживачів. Більшість із них - це абоненти в Донецькій та Херсонській областях. На Херсонщині заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації", - заявили в міністерстві.

Зазначається, що енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній.

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"Комерційний імпорт електроенергії склав 388 МВт/год. Експорт до Польщі склав 1000 МВт/год.

За добу обсяг природного газу в українських сховищах зріс на 27,4 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,5 мільярда метрів кубічних", - резюмували в Міненерго.

Економічна правда