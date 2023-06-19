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Уряд оновив Лист про наміри та Меморандум з МВФ: коли очікується транш

Понеділок, 19 червня 2023, 20:25 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 19 червня, затвердив оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні Уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави. Затверджуємо оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику", - зазначив він.

Глава уряду додав, що у документах зафіксовані зобов’язання України, які реалізуються вже та будуть реалізовані в майбутньому. Зокрема, про покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. 

"Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 млн доларів", - додав прем’єр.

Нагадуємо:

Міжнародні партнери з початку року надали Україні бюджетної підтримки на суму 19,8 мільярда доларів.

Економічна правда

Кабмін Шмигаль МВФ
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