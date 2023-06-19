General Electric припинить обслуговувати турбіни російських ТЕС

Американська General Electric (GE) через санкції не зможе продовжувати обслуговувати газові турбіни на ТЕС загальною потужністю 5 ГВт в Росії.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

У неділю, 18 червня, набули чинності розширені санкції США, які забороняють американським компаніям надавати інжинірингові послуги в РФ.

Джерела видання розповіли, що ці обмеження торкнуться й GE, яка продовжувала виконувати сервісне обслуговування газових і парових турбін на російських ТЕС, а також іншого обладнання у промисловому секторі.

Сервісний контракт зазвичай включає віддалений моніторинг, консультування, перевірки із залученням іноземних інженерів, ремонт і заміну запчастин.

У компанії підтвердили, що більше не мають можливості надавати інжинірингові послуги в Росії.

"Ми проводимо всебічну оцінку впливу нового пакету санкцій США на нашу роботу в регіоні і продовжуємо взаємодіяти з компетентними органами щодо дотримання обмежень, правил і законодавства", – йдеться у коментарі.

За словами одного зі співрозмовників видання, американські компанії закриють доступ до креслень і баз даних, без яких іноземні фахівці не зможуть проводити інспекції та ремонти на території РФ. Інші джерела побоюються, що GE перестане постачати оригінальні запчастини, аналогів яких у Росії не існує.