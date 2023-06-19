ЄБРР та Україна цього тижня підпишуть угоди щодо забезпечення секторів економіки

Європейський банк реконструкції та розвитку цього тижня планує підписати з Україною документи про посилення енергетичної безпеки та аграрного й фінансового секторів.

Про це йдеться в пресрелізі ЄБРР, передає Укрінформ.

Президентка банку Оділь Рено-Бассо зазначила, що ЄБРР з самого початку має дуже практичну мету: підтримувати стійкість реального сектору української економіки тут і зараз, приділяючи першочергову увагу енергетичній безпеці, життєво важливій інфраструктурі, продовольчій безпеці та підтримці приватного сектору.

"На етапі відбудови, на додаток до продовження підтримки реформ, ми плануємо працювати ще активніше у цих напрямах і продовжувати підтримку ключових секторів економіки України", – додала вона.

У на конференції з питань відновлення України 2023 р. ЄБР долучиться до обговорень про майбутнє відновлення, його планування та фінансування.

ЄБРР також має намір підписати три меморандуми про взаєморозуміння з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо подальшої роботи над посиленням енергетичної безпеки України. Один з цих меморандумів стосуватиметься гідроенергетики з урахуванням ситуації на Каховській ГЕС, інші два – електроенергетики та газового сектору.

Також під час конференції банк планує підписати два проєкти: один в секторі агробізнесу в межах напряму "Забезпечення продовольчої безпеки" і ще один – у секторі фінансових установ у межах напряму "Забезпечення стійкості приватного сектору".

Також Рено-Бассо підпише від імені ЄБРР меморандум про взаєморозуміння з 17 фінансовими організаціями розвитку щодо співпраці у межах спільних інвестицій в Україні, в основному у приватному секторі.

"Підписання цього меморандуму стане наступним кроком після досягнутої у травні домовленості між ЄБРР і фінансовими організаціями розвитку з країн "Великої сімки" щодо створення спільної платформи для інвестицій в Україну", - додає агентство.

Також банк підпише заяву про наміри щодо відновлення ринку страхування в Україні.

Економічна правда