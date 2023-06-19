На Одещині та Харківщині викрили чиновників, які вимагали "данину" в підприємців

Служба безпеки України та ДБР викрили схеми вимагання грошей з експортерів української агропродукції на Одещині та підприємців на Харківщині - в обох випадках "данину" збирали чиновники регіональних управлінь Держпродспоживслужби.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та ДБР.

До організації оборудки з експортерамии причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія".

Як зазначили в СБУ, щомісячні "прибутки" організаторів "схеми" сягали 1 млн дол. В обмін на хабарі чиновники "гарантували" підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару, які є основними для продажу зернових за кордон.

До незаконної діяльності посадовці також були залучені троє керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.

"Зернотрейдери мали сплачувати "суми" готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм", - додали правоохоронці.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання посадовцями хабарів, затримали колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру та чотирьом з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом - призначено цілодобовий домашній арешт.

В іншому епізоді працівники ДБР затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області.

"Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу.

Кожен учасник виконував свої ролі: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною.

Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.

Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової "місячної плати".

Економічна правда