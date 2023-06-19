Суд не дозволив розглядати справу ПриватБанку і НЗФ у закритому форматі

Північний апеляційний госпсуд відхилив клопотання Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) "з орбіти" Ігоря Коломойського щодо розгляду у закритому судовому засіданні справи про припинення зобов’язань за кредитним договором із ПриватБанком.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Під час розгляду справи аргументація юристів НЗФ, які посилались "на конфіденційність даних і банківську таємницю по операціях", була спростована представником ПриватБанку, який наголосив на суспільному розголосі справи", - заявили у банку.

"Інформація щодо позову НЗФ до ПриватБанку викладена в попередніх рішеннях судів нижчих інстанцій, а отже в публічному доступі. Ця справа має високу зацікавленість як з боку медіа, так і з боку країн, які дотримуються принципів справедливого правосуддя та демократії. Про це свідчать і численні запити від них щодо онлайн-трансляції судового засідання", - йдеться у позиції держбанку.

У справі йдеться про кредит, який є частиною масштабної схеми виведення коштів з банку, внаслідок якої банк зазнав багатомільйонних збитків. Справа щодо цієї схеми розглядається Канцлерським судом штату Делавер (США), нагадали у пресслужбі ПриватБанку.

"НЗФ всіляко намагається уникнути публічності і відкритості при розгляді справи, але ми відстояли прозорість судового процесу. Суспільство має розуміти реальний стан справ.

Кошти вкладників ПриватБанку розкрадалися через видачу фактично безповоротних кредитів компаніям, наближеним до колишніх власників. Фінансові можливості банку були вихолощені. І лише зусиллями держави фінансова установа була врятована. Ми впевнені у своїй позиції і не припинимо відстоювати справедливість і верховенство права у судах", - йдеться у позиції банку.

Наступний розгляд справи за позовом НЗФ до ПриватБанку суд переніс на 1 серпня.

У банку також нагадали, що з 2020 року позичальники, афілійовані з ексвласниками, зокрема й НЗФ, подали проти ПриватБанку понад 200 позовів на мільярдні суми. Справи було об’єднано в 14 проваджень. У позовах міститься вимога припинити їхні кредитні договори з ПриватБанком як виконані.

Економічна правда