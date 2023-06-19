Світовий банк дасть Україні черговий кредит на зарплати педагогів та держслужбовців

До державного бюджету України надійшов кредит від Світового банку надійшли у розмірі 63 млн євро для фінансування виплат педагогам і держслужбовцям.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Гроші надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Строк погашення кредиту становить 10 років, з чотирирічним пільговим періодом.

Як випливає з повідомлення, даним кредитом планується покрити вже виплачені зарплати за два місяці.

"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Попередній кредит під такі ж умови та на ці ж цілі Світовий банк надав на початку травня. Кредит склав 189 млн євро.

За півтора тижні до того Україна отримала грант від США у розмірі $1,25 млрд - на пенсії та зарплати. Як відомо, допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження.

Крім того, тоді ж Євросоюз перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

1 травня у Світовому банку підрахували, що в Україні понад 7 млн осіб опинилися за межею бідності через війну.