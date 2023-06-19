Майнінг в лісгоспі: ДБР викрило нелегальну криптоферму на Львівщині

Співробітники Державної служби розслідувань викрили підпільний дата-центр з майнінгу криптовалют в службових приміщеннях філії "Рава-Руське лісове господарство" ДСЛП "Ліси України" на Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначає відомство, криптоферму організували ексдиректор, який зараз очолює іншу філію, його заступник, який нині обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші відповідальні особи.

"Понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців", - йдеться в повідомленні.

Рахунки за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

За попередніми підрахунками, збитки держави становлять понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на майнінгу щонайменше 4 млн грн.

Крім цього, через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об’єктів і критичної інфраструктури.

Під час проведення слідчих дій в службових приміщеннях Філії "Рава-Руське лісове господарство" виявили та вилучили обладнання що забезпечувало діяльність майнінг-центру, та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп’ютерної техніки становить понад 3 млн грн. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

ДБР

Економічна правда