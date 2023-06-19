Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для уникнення проблем з ланцюжком поставок

Jaguar Land Rover (JLR) заявив про початок партнерства з компанією Everstream Analytics, яка займається картографуванням ланцюгів поставок і аналізом ризиків, що дозволить впровадити штучний інтелект в систему британського автовиробника класу люкс.

Про це пише Reuters.

Нова технологія штучного інтелекту, за словами представників JLR, дозволить їм контролювати свій ланцюжок поставок в режимі реального часу і захистити виробництво поточних моделей і наступного покоління електромобілів (EV).

У JLR заявили, що технологія Everstream вже дозволила йому уникнути перебоїв у світових вантажних портах для доставки автомобілів клієнтам.

"Завдяки нашій співпраці з Everstream Analytics ми використовуємо можливості штучного інтелекту для проактивного управління ризиками до того, як вони спричинять перебої у виробництві", - зазначила виконавчий директор JLR з промислових операцій Барбара Бергмайєр.

За її словами, технологія використовує поєднання ШІ, прогнозної аналітики, машинного навчання та людської інтуїції для відображення на глобальній карті нових інцидентів, таких як стихійні лиха, страйки, витоки даних та проблеми з експортом.

"У постпандемічному світі, сповненому збоїв у ланцюгах поставок, зростаюча група стартапів і відомих логістичних фірм створила багатомільярдну індустрію, яка застосовує штучний інтелект і машинне навчання, щоб допомогти бізнесу мінімізувати збої в роботі.

JLR особливо сильно постраждала від глобального дефіциту чипів, що змусило великих автовиробників згорнути виробництво певних моделей. За останні два квартали автовиробник повернувся до прибутковості", - пише агентство.

Економічна правда