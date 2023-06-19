Курс валют на 19 червня: скільки коштують готівкові долар та євро

У понеділок, 19 червня, готівкова гривня на "чорному ринку" зміцнилась до євро, але ослабла до долара, в банках подорожчав євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,01- 37,15 грн проти котирувань у 36,8 - 37,14 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,25 - 40,77 грн проти курсу 40,5 - 40,8 грн за євро в неділю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,85- 37,3 грн (курс на 16 червня – 36,9 - 37,3 грн);

Євро – 40,25 - 40,88 грн (курс на 16 червня – 40,2 - 40,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,6 - 37,5 грн;

Укрексімбанк – 36,6 - 37,3 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда