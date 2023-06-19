Ізраїль дав дозвіл на розробку газового родовища біля узбережжя Гази

Ізраїль ухвалив рішення про розробку газового родовища Gaza Marine біля узбережжя сектора Газа.

Про це повідомив Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю.

"В рамках існуючих зусиль між Ізраїлем, Єгиптом і Палестинською адміністрацією (ПА), з акцентом на палестинському економічному розвитку і підтримці стабільності безпеки в регіоні, було прийнято рішення про розробку газового родовища Gaza Marine біля узбережжя сектора Газа.

Реалізація проєкту залежить від координації між службами безпеки і прямого діалогу з Єгиптом за погодженням з ПА, а також завершення міжвідомчої штабної роботи під керівництвом Ради нацбезпеки з метою дотримання безпеки і дипломатичних інтересів Ізраїлю у цьому питанні", - йдеться у заяві.

Як пише Globes, родовище, розташоване за 36 кілометрів від узбережжя сектора Газа, було відкрите у вересні 2000 року і, за оцінками, містить 30 млрд кубометрів.

"Його статус незрозумілий, і Ізраїль ніколи офіційно не відмовлявся від нього, але того ж року тодішній прем'єр-міністр Ехуд Барак надав голові Палестинської автономії Ясиру Арафату право бурити в ньому свердловини і отримувати вигоду з доходів. Якщо палестинці хочуть отримувати вигоду з доходів від родовища зараз, їм потрібна угода, яка б врегулювала його статус.

У лютому 2021 року це питання повернулося на порядок денний, коли Єгипет і палестинці підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розробки водосховища. Згідно з угодою, єгипетський газовий холдинг і Палестинська автономія співпрацюватимуть над розробкою родовища і транспортуванням газу до сектору Газа та на заводи в Єгипті", - пише видання.

Минулого року це питання знову набуло розголосу, коли уряд Беннета-Лапіда отримав запит на розробку родовища, але в липні минулого року тодішній міністр національної інфраструктури, енергетики та водних ресурсів Каріне Ельхаррар вирішила передати питання наступному урядові. Тоді повідомлялося, що Ізраїль, Палестинська автономія і Єгипет працюють над розробкою водосховища за посередництва США і ЄС.

У жовтні минулого року міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив, що рамкова угода вже укладена з усіма сторонами, включаючи Ізраїль, і що він очікує прогресу найближчим часом.

"Однак з того часу в Ізраїлі змінився уряд, пройшло вже вісім місяців, а угоди досі немає. Якщо цей крок врешті-решт станеться, його значення для палестинців очевидне: потенційний дохід у десятки мільярдів доларів і величезний поштовх для палестинської енергетичної галузі.

Однак виникає питання, що отримає Ізраїль натомість", - додає Globes.

Економічна правда