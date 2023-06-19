Нафта дешевшає через невизначеність щодо економічного зростання Китаю

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у понеділок, втративши прибуток минулого тижня, оскільки питання щодо економіки Китаю переважили скорочення видобутку ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent втратила 1,15 дол, або 1,5%, знизившись до 75,46 дол за барель станом на 03:50 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,09 дол, або 1,5%, до 70,69 дол.

Минулого тижня Brent зросла на 2.4%, а WTI - на 2.3%.

"Економічна невизначеність в Китаї могла спричинити розпродаж після дводенного відскоку на нафтових ринках напередодні рішення Народного банку Китаю щодо базової кредитної ставки на цьому тижні", - зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Низка великих банків знизили свої прогнози зростання валового внутрішнього продукту Китаю на 2023 рік після того, як травневі дані минулого тижня показали, що відновлення другої найбільшої економіки світу після COVID-19 сповільнилося.

Очікується, що НБК знизить базові процентні ставки за кредитами у вівторок, щоб підтримати хитке економічне відновлення.

Джерела повідомили Reuters, що цього року Китай розгорне більше стимулів для підтримки своєї економіки, що сповільнюється, але занепокоєння з приводу боргу і відтоку капіталу збереже заходи, спрямовані на підтримку слабкого попиту в споживчому і приватному секторах.

Тим не менш, пропускна здатність нафтопереробних заводів Китаю зросла в травні до другого найвищого показника за всю історію, що сприяло зростанню минулого тижня, а американські енергетичні компанії скоротили кількість працюючих нафтових і газових бурових установок сьомий тиждень поспіль, вперше з липня 2020 року.

Ціни на нафту в понеділок також знижуються через очікування того, що в ОПЕК+ будуть боротися за дотримання квот на видобуток, сказав тарший аналітик OANDA Едвард Мойя.

Економічна правда