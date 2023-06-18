В Одесі обмежили роботі нічних клубів: деталі

На території міста Одеси обмежили роботу нічних клубів та інших розважальних закладів період від 22:00 до 09:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Відповідне рішення 14 червня спільно ухвалили голова Одеської ОВА та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Таке рішення пояснили високо загрозу для життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією РФ і забезпеченням громадської безпеки i порядку, збереження життя цивільних oсіб.

Так, в період з 22.00 до 09.00 на території міста Одеси:

обмежена господарська діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг, у тому числі, але не виключно, розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг населенню, шляхом заборони;

заборонено використання світлових та/або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;

заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та/або інших музичних засобів;

заборонено обслуговування населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях;

заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та/або осіб без громадянства.

Економічна правда.