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США хоче зруйнувати монополію Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів

Неділя, 18 червня 2023, 14:45 - Ігор Пилипів
 
getty images

Міністр транспорту США Піт Буттігіг заявив про необхідність скоротити перевагу Китаю в акумуляторах, які використовуються в електромобілях.

Про це пише Bloomberg. 

За його словами, потужності з переробки багатьох ключових матеріалів для компонентів акумуляторів електромобілів дуже зосереджені в Китаї. 

"Ми повинні мати економічно розумний, екологічно розумний і геополітично стабільний підхід до того, як ми збираємося отримати ці життєво важливі елементи в нашій економіці", – підкреслює Буттігіг.

За даними Bloomberg NEF, на китайські компанії припадає більша частина ринку акумуляторів для електромобілів і вони задовольняють до 90% попиту на деякі матеріали для їхнього виготовлення. 

Крім того, цей ефект масштабу зробив майже неможливим для американських та європейських автовиробників зрівнятися з ефективністю своїх китайських конкурентів.

Додається, що Ford Motor та Contemporary Amperex Technology планують побудувати акумуляторний завод у Мічигані. 

Економічна правда.

США Китай електромобіль
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