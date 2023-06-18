США хоче зруйнувати монополію Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів

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Міністр транспорту США Піт Буттігіг заявив про необхідність скоротити перевагу Китаю в акумуляторах, які використовуються в електромобілях.

Про це пише Bloomberg.

За його словами, потужності з переробки багатьох ключових матеріалів для компонентів акумуляторів електромобілів дуже зосереджені в Китаї.

"Ми повинні мати економічно розумний, екологічно розумний і геополітично стабільний підхід до того, як ми збираємося отримати ці життєво важливі елементи в нашій економіці", – підкреслює Буттігіг.

За даними Bloomberg NEF, на китайські компанії припадає більша частина ринку акумуляторів для електромобілів і вони задовольняють до 90% попиту на деякі матеріали для їхнього виготовлення.

Крім того, цей ефект масштабу зробив майже неможливим для американських та європейських автовиробників зрівнятися з ефективністю своїх китайських конкурентів.

Додається, що Ford Motor та Contemporary Amperex Technology планують побудувати акумуляторний завод у Мічигані.

Економічна правда.