Майкл Джордан продає за 3 мільярди доларів контрольний пакет акцій клубу НБА

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Легенда баскетболу Майкл Джордан продасть свій контрольний пакет акцій команди НБА "Шарлотт Хорнетс" інвесторам Гейбу Плоткіну і Ріку Шналлу за 3 млрд доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що Джордан погодився продати за 3 млрд доларів контрольний пакет акцій команди NBA "Шарлотт Хорнетс" інвесторам Гейбу Плоткіну і Ріку Шналлу, але при цьому береже міноритарну частку в команді.

"Джордан придбав мажоритарну частку в "Хорнетс" у 2010 році за 275 млн доларів. Якщо угода буде схвалена, це означатиме, що Джордан приблизно в 10 разів перевищив свої початкові інвестиції", – йдеться в повідомленні.

Під керівництвом Джордана "Шершні" лише двічі потрапляючи до плей-офф.

Продаж включає інші активи групи Hornets Sports & Entertainment, в тому числі команду G League, Greensboro Swarm, кіберспортивну команду Hornets Venom GT, а також управління та експлуатацію Spectrum Center, де грають "Шершні".

Транзакція щодо "Хорнетс" має бути схвалена Радою керуючих НБА.

У 2019 році Плоткін придбав міноритарну частку в "Хорнетс". Шналл є співпрезидентом приватної інвестиційної компанії Clayton, Dubilier & Rice, де він пропрацював 27 років. Він є міноритарним власником команди НБА "Атланта Хокс" та заступником голови Ради керуючих НБА з 2015 року.

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Економічна правда.



















