Прощавай, Patreon: українська платформа донатів Donatello запускає бета-версію підписок

Українська платформа донатів Donatello, яка працює за принципом маркетплейсу, запустила бета-версію підписок, за аналогію американського сервісу Patreon.

Про це повідомляє пресслужба Donatello у Twitter.

Наразі функція підписок працює в бета-версії, а розмір комісії складає лише 2%.

"Ви просили – ми зробили. Підписки на Донателло! Строго не судіть, це ще бета-версія, попереду багато роботи. Збираємо відгуки, покращуємо досвід користувачів, додаємо нові фічі", – зазначають в компанії.

Ви просили – ми зробили. Підписки на Донателло! Строго не судіть, це ще бета-версія, попереду багато роботи. Збираємо відгуки, покращуємо досвід користувачів, додаємо нові фічі. #донати #підписка #регулярнідонати



Гарний приклад сторінки:https://t.co/UvV0jXBWFf pic.twitter.com/Z2j0Uf9aMk — Donatello (@donatello_to) June 17, 2023

Раніше щодо платформи Patreon в українських соцмережах та медіа лунала критика через незрозумілі рішення компанії про блокування акаунтів українських активістів.

Так, у день повномасштабного вторгнення Patreon заблокував акаунт одного з найбільших українських благодійних фондів "Повернись живим" з запланованими донатами на загальну суму 250 тис доларів.

Також український блогер Сергій Стерненко наприкінці березня 2023 року повідомив, що його акаунт на Patreon теж видалили через порушення правил платформи, а саме "фінансування мілітарних цілей".

Проте на Patreon досі продовжують збирати донати проросійські акаунти, серед яких Сємьон Пєгов (WarGonzo), який відкрито збирає кошти для армії РФ.

Економічна правда.