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Прощавай, Patreon: українська платформа донатів Donatello запускає бета-версію підписок

Неділя, 18 червня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

Українська платформа донатів Donatello, яка працює за принципом маркетплейсу, запустила бета-версію підписок, за аналогію американського сервісу Patreon. 

Про це повідомляє пресслужба Donatello у Twitter.

Наразі функція підписок працює в бета-версії, а розмір комісії складає лише 2%. 

"Ви просили – ми зробили. Підписки на Донателло! Строго не судіть, це ще бета-версія, попереду багато роботи. Збираємо відгуки, покращуємо досвід користувачів, додаємо нові фічі", – зазначають в компанії. 

Раніше щодо платформи Patreon в українських соцмережах та медіа лунала критика через незрозумілі рішення компанії про блокування акаунтів українських активістів. 

Так, у день повномасштабного вторгнення Patreon заблокував акаунт одного з найбільших українських благодійних фондів "Повернись живим" з запланованими донатами на загальну суму 250 тис доларів. 

Також український блогер Сергій Стерненко наприкінці березня 2023 року  повідомив, що його акаунт на Patreon теж видалили через  порушення правил платформи, а саме  "фінансування мілітарних цілей". 

Проте на Patreon досі продовжують збирати донати проросійські акаунти, серед яких Сємьон Пєгов (WarGonzo), який відкрито збирає кошти для армії РФ.    

 Економічна правда. 

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