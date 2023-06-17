Ситуація на шахті в Павлограді стабілізована – ДТЕК 

На підприємстві, де вночі 17 червня відбувся спалах метано-повітряної суміші, ситуація стабілізована, загрози життю усіх трьох постраждалих шахтарів немає.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що три постраждалих гірники разом з іншими шахтарями, що на той час перебували під землею, були оперативно евакуйовані на поверхню.

Наразі на підприємстві триває ліквідація аварії.

"Під час спалаху метано-повітряної суміші на шахті Ювілейна, що стався вночі 17 червня у 586 лаві, постраждали 3 гірники. Вони, разом з іншими шахтарями, що на той час перебували під землею, були оперативно евакуйовані на поверхню" – уточнюють в ДТЕК Павлоградвугілля.

Додається, що робота підприємства відновиться після завершення аварійних робіт та комплексної дегазації гірничих виробок.

Нагадаємо:

У ніч на суботу 17 червня на вугільній шахті у Павлограді відбувся вибух метану, троє шахтарів постраждало.