Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки
Субота, 17 червня 2023, 12:35 -
Федерація німецької промисловості (BDІ) передбачає, що цьогоріч економіка Німеччини не зростатиме.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними BDІ, німецька економіка у 2023 році може утриматися на місці.
За словами президента BDI Зігфріда Руссвурма, федерація знизила свій прогноз зростання для Німеччини до 0%.
"Очікується, що світова економіка зросте на 2,7% — це свідчить про те, що ми відстаємо", – додав Руссвурм.
Нагадаємо:
Економіка Німеччини скоротилася у першому кварталі року ще на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, коли ВВП країни впав на 0,5%.