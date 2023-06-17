Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки

Федерація німецької промисловості (BDІ) передбачає, що цьогоріч економіка Німеччини не зростатиме.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними BDІ, німецька економіка у 2023 році може утриматися на місці.

За словами президента BDI Зігфріда Руссвурма, федерація знизила свій прогноз зростання для Німеччини до 0%.

"Очікується, що світова економіка зросте на 2,7% — це свідчить про те, що ми відстаємо", – додав Руссвурм.

Нагадаємо:

Економіка Німеччини скоротилася у першому кварталі року ще на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, коли ВВП країни впав на 0,5%.