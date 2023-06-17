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Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки

Субота, 17 червня 2023, 12:35 - Ігор Пилипів

Федерація німецької промисловості (BDІ) передбачає, що цьогоріч економіка Німеччини не зростатиме. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними  BDІ, німецька економіка у 2023 році може утриматися на місці. 

За словами президента BDI Зігфріда Руссвурма, федерація знизила свій прогноз зростання для Німеччини до 0%. 

"Очікується, що світова економіка зросте на 2,7% — це свідчить про те, що ми відстаємо", –  додав Руссвурм. 

Нагадаємо:

Економіка Німеччини скоротилася у першому кварталі року ще на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, коли ВВП країни впав на 0,5%.

Німеччина економіка промисловість
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Економічна правда
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