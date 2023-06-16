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"Нова пошта" відкрила друге відділення у Чехії

П'ятниця, 16 червня 2023, 19:59 - Економічна правда
 
фото: нова пошта

Логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття другого відділення Nova Post у Чехії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це вже друге відділення Nova Post у Празі. На черзі відкриття мережі у Брно.

Поштове відділення приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних", - йдеться у повідомленні.

На початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому можна відправити та отримати відправлення до 1000 кг. Термін доставки - від 5 робочих днів.

Економічна правда

Нова пошта Чехія
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