"Нова пошта" відкрила друге відділення у Чехії
П'ятниця, 16 червня 2023, 19:59 -
Логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття другого відділення Nova Post у Чехії.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Це вже друге відділення Nova Post у Празі. На черзі відкриття мережі у Брно.
Поштове відділення приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних", - йдеться у повідомленні.
На початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому можна відправити та отримати відправлення до 1000 кг. Термін доставки - від 5 робочих днів.
Економічна правда