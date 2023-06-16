З 19 червня в Україні повертаються довоєнні правила спадкування

19 червня 2023 року строки прийняття спадщини в Україні повертаються до довоєнних норм, тобто - дається шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини.

Це передбачено положеннями постанови Кабміну № 469 від 9 травня 2023 року, які набирають чинності через місяць з дня офіційного опублікування документа (відбулося 18 травня 2023 року в газеті "Урядовий кур’єр").

Даною нормативним актом скасовується одне з положень іншої постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану". Так, після початку війни Кабмін встановив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці.

Отже, з 19 червня всі питання, пов'язані зі спадщиною, потрібно знову розв'язувати протягом шести місяців, як було до війни, а не десяти місяців.

Нагадуємо:

Спадкування — це перехід прав і обовʼязків від спадкодавця до спадкоємця. Спадкування може відбуватися за законом або за заповітом.

За заповітом успадкувати майно можна, якщо спадкодавець за життя, перебуваючи у здоровому глузді та добрій памʼяті, скориставшись послугами уповноваженої особи, склав заповіт на тих осіб, кому б він хотів передати належне йому майно та права.

Якщо заповіту немає, то спадкоємці мають право успадкувати права й обовʼязки за законом. У законодавстві визначено пʼять черг спадкування за законом. І в разі, якщо спадкоємців певної черги немає, право спадкування переходить до спадкоємців наступної черги.

До першої черги належать діти, чоловік чи дружина, батьки. Кожен із цих спадкоємців має право на рівну частку в майні спадкодавця, все ділиться порівну між зазначеними особами. Друга черга — рідні брати й сестри, баба та дід. Третя — дядько й тітка спадкодавця.

Спадкоємцями четвертої черги є особи, які проживали разом зі спадкодавцем протягом останніх пʼяти років та спільно провадили господарство. Найчастіше це стосується людей, які не встигли оформити свої стосунки юридично й мешкали в так званому цивільному шлюбі. П’ята черга спадкування за законом включає утриманців спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інших родичів до шостого ступеня споріднення.