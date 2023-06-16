Курс валют на 16 червня: долар та євро на "чорному ринку" знову зросли
П'ятниця, 16 червня 2023, 09:46 -
У п’ятницю, 16 червня, готівкова гривня зміцнюється до долара в банках, але слабшає на "чорному ринку", євро дорожчає.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,18 - 37,56 грн проти котирувань у 36,8 - 37,2 у четвер.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,43 - 40,78 грн проти курсу 40,2 - 40,64 грн за євро в четвер.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,9 - 37,3 грн (курс на 15 червня – 36,95 - 37,4 грн);
- Євро – 40,2 - 40,8 грн (курс на 15 червня – 40,0 - 40,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,7 - 37,5 грн;
- Укрексімбанк – 36,6 - 37,3 грн;
- Райффайзен – 36,8 - 37,25 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Економічна правда