Курс валют на 16 червня: долар та євро на "чорному ринку" знову зросли

У п’ятницю, 16 червня, готівкова гривня зміцнюється до долара в банках, але слабшає на "чорному ринку", євро дорожчає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,18 - 37,56 грн проти котирувань у 36,8 - 37,2 у четвер.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,43 - 40,78 грн проти курсу 40,2 - 40,64 грн за євро в четвер.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,3 грн (курс на 15 червня – 36,95 - 37,4 грн);

Євро – 40,2 - 40,8 грн (курс на 15 червня – 40,0 - 40,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,5 грн;

Укрексімбанк – 36,6 - 37,3 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,25 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда