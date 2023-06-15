Uber припинить доставку їжі в Італії та піде з Ізраїлю

Компанія Uber заявила в четвер, що закриває свій бізнес з доставки їжі в Італії і виходить з Ізраїлю, де вона не завоювала достатньої частки ринку.

Про це пише Reuters.

"Ці кроки відповідають нашим зусиллям зосередитися на ринках, де у нас є можливості для сталого зростання", - заявив представник компанії.

Генеральний директор Дара Хосровшахі заявила, що Uber буде інвестувати тільки в ті ринки, де він може бути найбільшим або другим найбільшим гравцем.

Uber йде третім слідом за Just Eat та Glovo на ринку доставки їжі в Італії, а також за Gett Taxi та Yango на ізраїльському ринку таксі.

Компанія заявила, що в Італії постраждають близько 50 співробітників Uber і тисячі кур'єрів і ресторанів, які не є працівниками компанії.

Найбільшими ринками компанії в Європі є Велика Британія, Франція, Іспанія та Німеччина.

Економічна правда